Цифровые решения помогли Альфа-Банку занять 20% рынка факторинга в России

По итогам 2024 года факторинговый портфель Альфа-Банка достиг 588 млрд рублей, увеличившись на 62% за год. По предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний, доля банка на рынке факторинга составила 20%.

Рекордный результат стал возможным благодаря интересу крупных и средних компаний к финансированию дебиторской задолженности, а также к организации процесса финансирования своих поставщиков с помощью факторинга. Факторинговые решения Альфа-Банка позволили российскому бизнесу обеспечить стабильность поставок, поддержать контрагентов и эффективно управлять оборачиваемостью кредиторской задолженности. Сейчас более 2000 российских компаний регулярно используют факторинговые решения банка для эффективного развития бизнеса.

В 2024 году ключевым фокусом банка стало цифровое лидерство и внедрение инноваций, позволяющих клиентам получать факторинговое финансирование как можно проще и быстрее. Сейчас клиент Альфа-Банка может получить предодобренное предложение по факторингу во всех онлайн-каналах банка. Кроме того, подать заявку можно на цифровой факторинговой платформе. Весь процесс от подачи заявки до подписания документов проходит онлайн. При этом скорость принятия решения для компаний, работающих с крупнейшими компаниями страны, составляет 1 рабочий день. В процессах оценки и выявления рисков, обработки документов используются инструменты искусственного интеллекта. Также, автоматизировано и операционное обслуживание клиентов — расширены возможности проактивного факторинга, используя который клиент получает финансирование без ожидания сверки данных по каждой поставке с покупателями. Это решение позволяет получить деньги в течение 15 минут с момента отправки запроса в банк.

«Мы помогаем бизнесу организовать эффективное финансирование своих закупок и продаж. И видим, что наши факторинговые решения позволяют компаниям из реального сектора экономики и торговли продолжать развиваться. Финансируя дебиторскую и кредиторскую задолженность, клиенты обеспечивают бесперебойность поставок, своевременно выполняют условия контрактов, могут модернизировать производство и даже инвестировать средства в новые бизнес-идеи. А используя технологии Альфа-Банка, делают это ещё и в комфортном для себя режиме», — поделился Павел Шишов, управляющий директор по факторингу Альфа-Банка.