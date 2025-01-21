Как «залатать дыры» в бюджете после праздников

Декабрь у многих из нас — это месяц, в котором расходы значительно увеличиваются: мы покупаем подарки близким, балуем себя, запасаемся продуктами к новогоднему столу, ходим в театры, катаемся на лыжах или отправляемся в новогодние путешествия. После таких каникул важно не только наладить сон и питание, но и привести в порядок свой бюджет. Эксперты «Солид Банка» подготовили несколько рекомендаций, которые помогут вам восстановить финансовую стабильность.

1. Анализируем расходы

Все просто: вам необходимо понять, сколько было потрачено, оценить целесообразность этих расходов и определить, какая сумма осталась на жизнь до следующей зарплаты. Учитывайте наличие «финансовой подушки», особенно если она была использована частично или полностью. Возможно, её тоже придется пополнить.

2. Планирование бюджета

Даже если этот процесс вызывает скуку, без него не обойтись. Из общего бюджета выделите средства на обязательные платежи: коммунальные услуги, кредиты, продукты и так далее. Определите, сколько осталось свободных денег. Эти средства распределите между повседневными нуждами, непредвиденными расходами и сбережениями. Старайтесь избегать крупных покупок и делать только необходимые приобретения. Придерживайтесь этого плана несколько месяцев, чтобы достичь поставленных целей.

3. Изучите условия своих банковских карт

Возможно, ваш банк предоставляет выгодные предложения, которые могут пригодиться в данный момент. К примеру, по всем картам «Солид Банка» сейчас действует начисление 11% годовых на остаток средств на счёте. Таким образом, вы сможете получать доход, просто храня деньги на карте.

4. Мелочи имеют значение

Мелкие траты вроде чашки кофе каждый день или недорогих покупок на маркетплейсе могут незаметно накапливаться и удивить вас общей суммой через месяц. Следите за такими расходами и старайтесь их сократить. Эти деньги можно потратить гораздо полезнее.

5. Экономия на покупках

Попробуйте покупать товары по акциям и скидкам, включая продукты. Поищите способы снизить другие расходы. Например, вместо такси пользуйтесь общественным транспортом. Постарайтесь отказаться от вредных привычек или уменьшить их влияние на ваш кошелек. Всё это поможет сэкономить.

Следуя этим простым правилам в течение пары месяцев, вы сможете улучшить своё финансовое состояние.

Также, если у вас есть накопления, рекомендуем разместить их на накопительном счете. Подойдёт накопительный счёт с ежедневной выплатой процентов, которые можно будет расходовать на оперативные нужды. Таких вкладов на рынке практически нет (в большинстве случаев выплата происходит в конце месяца), но в «Солид Банке» есть такой накопительный счёт — «Солидная копилка». Ежедневно вы получаете проценты, и даже если внезапно понадобится закрыть накопительный счёт, уже полученные проценты возвращать не придётся. С такими условиями вы получаете быстрый дополнительный доход — ежедневно. Здесь подробнее.