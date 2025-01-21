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Сайт Примсоцбанка вошёл в ТОП-45 ресурсов российских банков

Сайт Примсоцбанка вошёл в ТОП-45 самых популярных интернет-ресурсов среди российских кредитных организаций по итогам 2024 года. Рейтинг был сформирован финансовым маркетплейсом Бробанк.ру.

По словам аналитиков платформы, сайт организации является важным элементом дистанционного обслуживания клиентов, и поэтому о востребованности финансового учреждения можно судить в том числе по частоте визитов на его интернет-ресурс.

Также Примсоцбанк находится в списке банков с рекордным приростом посещаемости относительно 2023 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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