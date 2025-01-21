Примсоцбанк – среди банков-лидеров по присутствию в социальных сетях

Примсоцбанк вошёл в ТОП-35 крупнейших российских банков по аудитории в социальных сетях по итогу 2024 года. Данный рейтинг опирается на суммарную аудиторию пяти ресурсов: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники, Дзен и YouTube.

Также Примсоцбанк занял место в ТОП-15 кредитных организаций с рекордным приростом подписчиков за прошедший год. Помимо этого, Банк вошёл в ТОП-30 рейтинга структур с наибольшим числом фолловеров в Telegram (каналы «Карьера в Примсоцбанке» и «Примсоцбанк».

«Важнейший канал в бизнесе финансовых учреждений – дистанционное обслуживание. В него входит SMM, который позволяет донести важную информацию и наладить взаимосвязь с клиентами. И ключевой показатель здесь – аудитория сообществ, которую и проанализировал сервис Brobank.ru», - прокомментировали аналитики платформы.