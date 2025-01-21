Примсоцбанк запустил кредит для топ-менеджеров

Примсоцбанк запускает новый кредитный продукт – займ для физических лиц-руководителей предприятий.

– Топ-менеджеры компаний могут получить кредит наличными по сниженной ставке при открытии расчетного счета. Условия просты: компания должна быть новым клиентом, без действующего расчётного счёта в Банке, а срок кредита – от 13 до 60 месяцев. Процентная ставка будет снижается на 5,5% при выполнении следующих условий: открытие РКО плюс поддержание ежемесячного оборота в размере не менее 1 млн рублей, – говорится в сообщении банка.

Открыть новый продукт смогут учредители, собственники и руководители компаний: директор, главный бухгалтер, коммерческий или финансовый директор.

Заявку можно оставить по ссылке.