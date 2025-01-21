Примсоцбанк сообщил о закрытии офиса в Находке

С 20 января 2025 года прекращает свою работу дополнительный офис Банка в Находке по ул. Ленинская, 1 (Приморский край). Последний день обслуживания клиентов в офисе – 10 января 2025 года, пятница.

Клиенты продолжают обслуживаться с помощью дистанционных сервисов Банка:

- мобильное приложение «Примсоцбанк» (для физических лиц) или «Примсоцбанк – Бизнес» (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

- веб-версия интернет-банка на сайте https://pskb.com;

- единая справочная служба 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного, звонок бесплатный.

– В случае необходимости в личном присутствии клиенты могут обратиться в офисы банка по адресам: ул. Красноармейская, д.10/1; проспект Мира, д. 20; ул. Спортивная, д. 2 (МФК «Находка Мега»), – говорится в сообщении банка.