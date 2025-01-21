«Россети» создали инфраструктуру для промышленного кластера в Усть-Куте

Компания «Россети» завершила масштабный проект по обеспечению электроэнергией новых промышленных объектов в Усть-Куте, расположенном на севере Иркутской области. Благодаря проведенным работам, подстанция 220 кВ «Рассолы» Иркутской нефтяной компании сможет в будущем нарастить свою мощность до 65 МВт. Проект был реализован с использованием инфраструктуры, созданной для электроснабжения Восточного железнодорожного полигона, при этом объем инвестиций составил 7,5 млрд рублей.

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Сибири провели модернизацию подстанции 500 кВ «Усть-Кут», установив новое силовое оборудование, что удвоило ее трансформаторную мощность до 1002 МВА. Этот энергообъект является частью Северо-Байкальского энергетического кольца и обеспечивает электроснабжение Байкало-Амурской магистрали, Транссибирской магистрали, а также крупных промышленных проектов Восточной Сибири.

Кроме того, была проведена модернизация энерготранзита «Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2» с повышением класса напряжения до 500 кВ, что существенно увеличило пропускную способность сети. Также были построены заходы линий электропередач 220 кВ на инфраструктуру потребителей.

Промышленный кластер в Усть-Кутском районе создается Иркутской нефтяной компанией (ООО «ИНК»), которая входит в число ведущих независимых производителей углеводородного сырья в России. В 2020 году «Россети» подключили к своей сети строительные площадки Иркутского завода полимеров, способного производить до 650 тысяч тонн полиэтилена ежегодно. Проект обещает стать стимулом для экономического роста региона, создав более 2000 рабочих мест.