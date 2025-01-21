Субсидии на создание модульных отелей предлагают получить предпринимателям Приангарья

Иркутские предприниматели получили уникальную возможность создать современные модульные гостиницы благодаря новой программе субсидирования. Агентство по туризму Иркутской области до 17 февраля проводит прием заявок на получение государственной помощи для реализации проектов по строительству некапитальных средств размещения туристов. Конкурс организован Минэкономразвития Российской Федерации в рамках госпрограммы «Развитие туризма» и национального проекта «Туризм и гостеприимство».

«Данная мера поддержки направлена на развитие туристической инфраструктуры и поддержку предпринимателей, вносящих вклад в развитие туристической отрасли. Иркутская область участвует в конкурсе с 2022 года. За это время поддержку получили 22 предпринимателя на общую сумму 711,5 млн рублей», – рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

С этого года субсидия предоставляется на трехлетний период – с 2025 по 2027 годы. Размер финансовой поддержки составляет до 1,5 млн рублей на каждый номер, но не превышает 50% от общих затрат на реализацию проекта. К участию допускаются как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, работающие на территории региона.

Особое внимание уделяется соответствию земельного участка условиям программы. Заявки принимаются до 17 февраля, после чего начнется двухэтапная оценка проектов. Сначала агентство по туризму проанализирует соответствие представленных материалов требованиям конкурса, затем документы передадут в Минэкономразвития РФ для окончательного решения.

С 2025 года особое предпочтение будет отдаваться заявкам, поданным раньше других, а также проектам, реализуемым на охраняемых природных территориях и с минимальной стоимостью номера.

Подробнее ознакомиться с условиями участия и скачать необходимые формы можно на официальном сайте агентства по туризму Иркутской области: https://irkobl.ru/sites/tour/konkurs/page.php.