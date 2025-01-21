Названа пятерка самых высокооплачиваемых вакансий января в Иркутске

Зарплата по всем направлениям превышает 100 тыс. рублей. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

В Иркутске в январе самая высокая зарплата предлагается на вакансию разработчика 1С с доходом от 180 тыс. до 250 тыс. рублей. Обязанности включают сопровождение и развитие систем на базе 1С, разработку интеграций и взаимодействие с подрядчиками.

На втором месте по уровню дохода в январе значится вакансия главного бухгалтера с доходом до 150 тыс. рублей в месяц. Обязанности включают организацию работы бухгалтерской службы, составление отчетности и контроль за налогами.

Третью строчку занимает вакансия руководителя филиала с зарплатой до 145 тыс. рублей в месяц в Иркутске. Требуется опыт на руководящих должностях и успешный опыт личных продаж. Обязанности включают управление подразделением, выполнение плановых показателей и развитие сотрудников.

Также среди наиболее привлекательных предложений января значится вакансия финансового консультанта в Иркутске с зарплатой от 140 тыс. рублей в месяц. Задачи включают работу с премиальными клиентами, продажу инвестиционных и страховых продуктов.

Замыкает пятерку топовых предложений вакансия менеджера по продажам мебели в Иркутске с зарплатой до 130 тыс. рублей в месяц. Основные обязанности – консультации клиентов, подбор мебели и оформление заказов. Опыт не требуется, но приветствуется опыт работы с мебелью и в 1С.