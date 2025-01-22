Сколько стоят зимние туры на Байкал

Льду на Байкале – быть. По прогнозам синоптиков, озеро замерзнет к концу января. Туристы со всей страны уже совсем скоро отправятся на Байкал, чтобы насладиться его красотами. Сколько стоят зимние туры? Какие активности предлагают операторы туристам? И что обязательно стоит взять с собой в путешествие по озеру?

Какие есть экскурсии

Крупные туристические агентства предлагают разные туры. Короткие экскурсии обычно интересны местным жителям или тем, кто приехал из ближних регионов либо планирует маршрут самостоятельно. Есть и многодневные туры: они занимают в среднем 5-10 дней.

Возможны как индивидуальные, парные, так и семейные и даже корпоративные поездки. География обширна: в рамках тура обычно посещают острова Огой и Ольхон, Тажеранские степи, Малое Море, Листвянку, КБЖД, Ушканьи острова, Большое Голоустное, Большие Коты, бухту Песчаную и другие места. Есть туры и по северной части Байкала, в том числе по Бурятии. Существуют и комбинированные поездки, в рамках которых есть возможность побывать в двух регионах.

Программы зимних туров обычно насыщенные. Они включают катания на аэроходах, фотографирование в красивых локациях, купание в горячих источниках, посещения заповедника, обеды на ледовой станции, сплавы на настоящих льдинах, знакомство со всеми видами байкальского льда, дегустации национальных блюд, выступления фольклорных коллективов и многое другое. Возможно составление индивидуальных маршрутов.

Что с собой взять

Поскольку озеро Байкал является непредсказуемым местом в плане погоды, туристам рекомендуют в обязательном порядке взять с собой:

теплую легкую одежду (в том числе перчатки, шапку, шарф);

удобную и теплую обувь (для многодневных туров нужна запасная пара либо можно взять сушилку);

солнцезащитные очки (на озере и зимой бывает яркое солнце);

индивидуальную аптечку;

заряженный фотоаппарат либо телефон;

пауэрбанк.

Когда ехать на Байкал зимой

Наиболее активно на Байкал туристы обычно едут в период с середины февраля до середины марта. В это время лед озера становится довольно крепким, открывается самая протяженная переправа на остров Ольхон, что позволяет посетить больше интересных локаций. Кроме того, нередко к этому времени погода становится мягче, что делает путешествие более комфортным.

Новый тренд последних лет – поездки на Байкал в декабре и январе. Многие туристы отправляются в путешествие в это время, чтобы увидеть и сфотографировать самый первый – гладкий и нетронутый – лед в заливах озера. В этом году ледостав на Байкале идет дольше обычного, но, по прогнозам синоптиков, к концу января озеро обязательно замерзнет. В настоящее время у турагентств еще есть свободные места на февраль и на март. Особой популярностью пользуются праздничные даты – 23 февраля и 8 марта, а также ближайшие к ним выходные. Люди стараются купить путешествия на указанные числа заранее, потому нередко соответствующие туры раскупаются за несколько месяцев до предстоящей поездки.

Сколько стоят туры

На стоимость влияет несколько параметров, в том числе местоположение путешественников. Как правило, большинство экскурсий начинаются в Иркутске, куда гости добираются самостоятельно. При этом некоторые агентства могут организовать трансфер из других городов, например, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, что, безусловно, отразится на цене.

Также итоговая сумма зависит от программы, продолжительности поездки, уровня гостиницы, в которой предпочтут остановиться отдыхающие.

Однодневные путешествия без остановки в гостинице в среднем могут стоить для одного человека 5-10 тысяч рублей. Этой суммы хватит на небольшую экскурсию, которая займет 5-15 часов, в одну локацию. Насыщенная суточная программа может стоить около 50 тысяч рублей. За эти деньги можно прокатиться на «Хивусе» и посетить несколько мест в разных частях Байкала в составе группы.

Многодневные туры стоят в среднем 70-200 тысяч рублей. Наиболее дорогими являются индивидуальные путешествия, которые могут обойтись в сумму, превышающую 200 тысяч рублей. В целом же потолка цен у туров на Байкал нет: турист может потратить и миллионы рублей – если, например, остановится в пятизвездочном отеле и захочет посетить все самые необычные локации на вертолете.

В ЦИФРАХ

Три тура на Байкал

1. Однодневный тур на Ольхон

Сколько стоит: 10 тысяч рублей с человека

Что входит: экскурсия по Байкалу в сопровождении гида, знакомство с пещерами, гротами, наплесками, приготовление ухи на костре, посещение достопримечательностей – ритуальных столбов Сэргэ, Сарайского пляжа и других.

2. Двухдневный тур на Байкал в февральские и мартовские праздники

Сколько стоит: 70 тысяч рублей с человека

Что входит: передвижение на судне «Хивус», посещение буддийской ступы Просветления на острове Огой, скалы Шаманки и мыса Хобой на Ольхоне, парка ледовых скульптур Olkhon Ice Fest, ужин на ледовой станции.

3. Семидневный тур на Байкал со стороны Иркутской области и в Бурятии

Сколько стоит: 190 тысяч рублей с человека

Что входит: экскурсия по Улан-Удэ, ужин у староверов, посещение Иволгинского дацана, Баргузинской долины, Ольхона, буддийской ступы Просветления на острове Огой, скалы Шаманки и мыса Хобой, пересечение Байкала, встреча заката на льду, экскурсия на снегоходах по тайге, передвижение на «Хивусе», обед на ледовой станции, прогулка по историческому центру Иркутска и многое другое.





ВАЖНО

Поздний ледостав не пугает

Поздний ледостав на Байкале, который стал отличительной чертой текущего сезона, не пугает туристов: массового оттока бронирований не фиксируется, туры активно приобретают. Кроме того, клиенты не аннулируют уже купленные путешествия, а объем бронирований сохраняется на уровне прошлого года. Эксперты советуют тем, что еще не спланировал поездку на Байкал, делать это уже сейчас, чтобы успеть в текущем сезоне насладиться удивительными пейзажами сибирского озера.