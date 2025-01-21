Выдачи потребительских кредитов упали под конец 2024 года

До 0,79 трлн руб. – самый низкий квартальный показатель объема выданных потребкредитов в прошлом году. Данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Снизилось в 4 квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом и количество выданных потребкредитов – на 40,0% до 5,28 млн ед. (в 3 кв. 2024 года – 9,44 млн ед.).

Наибольший объем выданных потребительских кредитов в регионах РФ в 4 квартале 2024 года отмечен в:

Москве (71,0 млрд руб.),

Московской обл. (46,8 млрд руб.),

Краснодарском крае (31,1 млрд руб.),

Свердловской обл. (27,8 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (27,7 млрд руб.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения объема выданных потребкредитов в регионах РФ в 4 квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом зафиксирована в:

Республике Саха (Якутия) (-56,6%),

Красноярском крае (-54,9%),

Новосибирской обл. (-54,6%),

Тюменской обл. (-54,5%),

Пермском крае (-54,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за квартал снизился на 52,0% и 53,4% соответственно.

«Во второй половине прошлого года наблюдалось падение выдачи потребительских кредитов, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Таким образом, можно констатировать, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам «охлаждения» рынка необеспеченного кредитования. Очевидно, что в настоящее время банки предоставляют потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, Персональный кредитный рейтинг и показатель долговой нагрузки которых соответствует приемлемым значениям».