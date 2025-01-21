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Ингосстрах Банк – в десятке лидеров факторинга по итогам 2024 года

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) подвела итоги 2024 года. Ингосстрах Банк уверенно закрепился в первой десятке рейтинга, встав в один ряд с крупнейшими игроками рынка факторинга России.

По данным АФК Ингосстрах Банк занимает 10-е место по размеру факторингового портфеля. Этот показатель за прошедший год вырос на 36% и составил более 42 млрд рублей.

«На 2025 год развитие факторингового бизнеса – одно из приоритетных направлений в Ингосстрах Банке. Мы внедрили современные цифровые решения для оптимизации бизнес-процессов и разработали гибкие тарифы, что позволяет максимально соответствовать ожиданиям рынка и удовлетворять потребности наших клиентов», – прокомментировал директор департамента факторинга Ингосстрах Банка, член правления Ассоциации факторинговых компаний Александр Варенников.

По итогам 2024 года Ингосстрах Банк был отмечен премией «Финансовая элита России» в номинации «Динамика развития факторинга». Эксперты отметили рост портфеля банка и объемов выплаченного финансирования, опережающий рыночные показатели. 

Подробнее ознакомиться с условиями по факторингу можно на сайте Ингосстрах Банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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