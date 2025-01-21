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Банк Уралсиб перезапустил продукт «Классическая инкассация»

Банк Уралсиб перезапустил продукт «Классическая инкассация» в партнерстве  со службами перевозки наличных денег и ценностей ФГУП ГЦСС и ООО «Велес Экспресс».

Преимущества инкассации:

  • Надежно. Перевозка наличных денег/ценностей застрахована и осуществляется под защитой вооруженного экипажа. Ценности перевозятся бронированным специализированным транспортом.
  • Удобно. Возможность зачислить выручку со всей страны в один регион – не нужно открывать счет в каждом городе инкассации. Сроки зачисления проинкассированной денежной наличности определяются соответствующим договором. Стандартные сроки для зачисления – не позднее следующего рабочего дня после приёма денежной наличности.
  • Выгодно. Индивидуальная тарификация по разным городам и единый федеральный тариф за пересчет и размен. Возможность подобрать индивидуальный график обслуживания, учитывающий специфику бизнеса клиентов.*

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Подробную информацию об услуге инкассации, а также других продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

* Информация по территории покрытия и тарифам за услуги  ООО «Велес Экспресс» и ФГУП ГЦСС уточняется в индивидуальном порядке.
Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxvWxQ9n

/ Сибирское Информационное Агентство /


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