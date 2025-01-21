ИНК поддержит два проекта Русского географического общества в Иркутске

Иркутская нефтяная компания (ИНК) окажет грантовую поддержку двум проектам Русского географического общества (РГО) в Иркутске.

План работы на 2025 год Иркутского областного отделения «Русское географическое общество» обсудили на заседании попечительского совета. В текущем году на рассмотрение экспертной комиссии направлено 28 проектов, лучшие из них получат поддержку. Иркутская нефтяная компания профинансирует издание эколого-географического вестника «Исток» и создание экспозиции «Традиционное природопользование эвенков».

Эколого-географический вестник «Исток» выпускается с 2000 г. Газета включает в себя материалы с аналитикой и оценкой различных экологических и географических событий. Компания окажет финансовую поддержку работе над выходом вестника.

Экспозицию «Традиционное природопользование эвенков» с эвенкийским чумом и предметами быта планируют создать в Ботаническом саду Иркутского государственного университета. Интерактивная площадка нацелена на развитие экологической культуры и возрождения этноботанических традиций населения региона. Также в рамках работы над проектом будет организована фотовыставка «Краски таежного мира» и разработана аудиоэкскурсия. Кроме того, планируется проведение ряда просветительских мероприятий.

В рамках заседания также подвели итоги работы в 2024 году. Выполнены все запланированные мероприятия, реализовано 16 инициатив. Благодаря помощи ИНК было выпущено продолжение сборника дневников одного из сподвижников Петра I, руководителя первой научной экспедиции в Сибирь – Даниэля Готлиба Мессершмидта. Ранее компания также оказывала финансовую поддержку для выхода и других частей изданий.

ИНК с 2011 года является попечителем географического общества. За это время был реализован ряд образовательных, просветительских, научных, экологических и культурных проектов. Также компания ежегодно проводит грантовые конкурсы «Энергия родной земли» и «Район моей мечты» на территориях присутствия.