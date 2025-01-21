Трамп приостановил оказание помощи США другим странам на 90 дней

Дональд Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи США другим государствам на срок 90 дней, сообщает Associated Press. В течение этого времени будет проведена проверка, чтобы определить, соответствует ли оказываемая помощь политике новой администрации.

«Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться, если это не будет полностью соответствовать внешней политике президента Соединенных Штатов», — заявил Трамп.

По данным издания, помощь США другим странам составляет не более 1% бюджета, за исключением особых случаев, таких как поддержка Украины. Среди крупнейших получателей финансовой помощи от США — Израиль ($3,3 млрд в год), Египет ($1,5 млрд) и Иордания ($1,7 млрд).