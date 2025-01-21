На новогодних каникулах жители Иркутской области катались на лыжных трассах Шерегеша и Роза Хутор

В прошедшие новогодние праздники жители России стали больше путешествовать по стране. Все популярные направления для внутреннего туризма показали значительный рост, а лидерами по привлечению отдыхающих стали горнолыжные курорты. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Корпорации Туризм.РФ и МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Как показал анализ поездок, с 30 декабря прошлого года по 17 января 2025 года заметно увеличился интерес к активному отдыху и, в первую очередь, катанию на горных лыжах.

Жители Иркутской области остаются верны своим туристическим предпочтениям. Самым популярным горнолыжным курортом на этих новогодних каникулах стал Шерегеш Кемеровской области. Количество лыжников, которые выбрали трассы этой локации, выросло на 7%, как и объем сгенерированного трафика (+10%). Следующими по привлекательности оказались горнолыжные курорты Роза Хутор и Красная Поляна Краснодарского края. При этом иркутяне стремились покорить новые вершины. В Приэльбрусье Карачаево-Черкессии отправилось на 47% больше туристов, чем в прошлом году. Менее заманчивыми сибирякам показались курорты Лаура и Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.

В целом по России абсолютным лидером роста закономерно стал горный кластер Сочи, куда поток туристов вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 годов.

Впрочем, и другие направления, привлекательные для горнолыжников, показали уверенный рост. На Северном Кавказе особой популярностью пользовались трассы в Карачаево-Черкесии и, в первую очередь, курорты Архыза (+32% к прошлому году).

Значительный рост турпотока по сравнению с прошлыми новогодними каникулами продемонстрировали трассы Шерегеша в Кемеровской области (+28%) и Республика Алтай, где основным местом катания стал Манжерок (+21%).

Горнолыжные курорты Юга и Кавказа предпочитают посещать жители Центральной России (21% от общего числа визитеров), Северо-Запада (7%) и Поволжья. Структура приезжих, посетивших Шерегеш и Манжерок, в силу географического расположения этих курортов, выглядит иначе. Помимо жителей Москвы и области (чуть больше четверти от общего количества туристов), эти направления популярны у жителей Кемеровской области (24%), а также Новосибирска (5%) и Свердловской области (4%).

Увеличение спроса на зимний спорт привел к интенсивному расширению гостевой инфраструктуры. По данным Корпорации Туризм.РФ, в числе наиболее активно развивающейся туристической инфраструктуры страны – туробъекты на горнолыжных курортах.

Растет популярность и других типов отдыха. По сравнению с прошлым годом увеличилось число туристов, встречающих Новый год в санаториях. Лидером этого направления является Ставропольский край. Отдыхающие выбирали Пятигорск (поток туристов увеличился на 13% к прошлогодним показателям) и Кисловодск (+11%). Чаще всего сюда приезжают жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, также выросло количество посетителей здравниц из Воронежа (+50% к прошлому году), Читы (+25%) и Саратова (+9%).

Наконец, растет число любителей энотуризма. В топе популярных мест остается Краснодарский край и здешние винодельческие предприятия: «Мысхако» (+21%), «Шато де Талю» (+16%) и «Лефкадия» (+12%). Чаще совместить отдых с дегустациями вин здесь предпочли жители Волгограда (25%), Ставрополья и Саратова (по 20%).

Однако безоговорочными лидерами рейтинга городов для новогодних каникул традиционно остаются Москва и Санкт-Петербург. Турпоток в обе столицы увеличился на 28% и 22%. Москвичи чаще всех ездят посмотреть на красоты Северной столицы, а жителей Санкт-Петербурга больше всего среди посетителей Красной площади.

По данным Туризм.РФ, в целом в 2024 году инвестиции в туризм в России выросли почти в 1,5 раза. За первые девять месяцев прошлого года, в сравнении с тем же периодом 2023, рост составил 44%, достигнув 652 млрд руб. Положительная динамика наблюдается в том числе благодаря мерам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В настоящее время только по программе льготного кредитования в России реализуются 239 проектов с общим объемом инвестиций 1,2 трлн руб.