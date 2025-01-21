Электросетевую компанию в Иркутске заподозрили в неуплате зарплат и налогов на 500 млн рублей

В Иркутске возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями сотрудниками энергетической компании. Об этом сообщают пресс-службы региональных управлений СК и прокуратуры.

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2024 года должностные лица Иркутской электросетевой компании не производили оплату услуг по передаче электрической энергии ОГУЭП «Облкоммунэнерго». В результате на предприятии возникла задержка выплаты заработной платы, а также не были исполнены обязательства по уплате налогов и кредитов. Общая сумма долгов составила более 500 млн рублей.

«Противоправная деятельность должностных лиц энергосетевой компании создала риски необеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей региона в период отопительного сезона», – отмечает СК.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела.