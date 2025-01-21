Бизнесмены Иркутской области смогут получить субсидии на создание модульных отелей

Конкурс для предпринимателей на создание модульных отелей проходит в Иркутской области. По его итогам будут выбраны победители, которые получат субсидии на указанные цели, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Конкурс пройдет в два этапа. В рамках первого региональное агентство по туризму будет принимать заявки и проводить анализ инвестиционных проектов на предмет соответствия установленным требованиям.

На втором этапе Минэкономразвития России проверит документы и направит их в комиссию по вопросам предоставления субсидий, которая оценит проекты по установленным критериям. Участники смогут получить баллы за наличие необходимой инфраструктуры, количество создаваемых номеров и опыт реализации подобных проектов.

Участие в конкурсе могут принять как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Иркутской области. С 2025 года приоритет будут иметь заявки, поданные в более ранние сроки, а также проекты, реализуемые на особо охраняемых природных территориях и с наименьшей стоимостью номера.

На момент подачи заявки земельный участок, на котором планируется реализация проекта, должен соответствовать целевому назначению средств субсидии. Деньги предоставят на трехлетний период – с 2025 по 2027 год. Размер субсидии не может превышать 1,5 млн рублей на один номер, а также составит менее 50% от общей стоимости инвестиционного проекта.

Данная мера поддержки направлена на развитие туристической инфраструктуры и поддержку предпринимателей, вносящих вклад в развитие туристической отрасли. Иркутская область участвует в конкурсе с 2022 года. За это время поддержку получили 22 предпринимателя на общую сумму 711,5 млн рублей.

Конкурс организован Минэкономразвития Российской Федерации в рамках госпрограммы «Развитие туризма» и национального проекта «Туризм и гостеприимство». Формы документов для участия в конкурсе опубликованы на сайте агентства по туризму Иркутской области:.