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Первый в этом году урожай огурцов и зелени собрали в Иркутской области

Первые в этом году 300 кг огурцов и почти 2 тонны зеленых и пряновкусовых культур собрали овощеводы тепличного комплекса в Ангарске. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

В настоящее время в Иркутской области функционирует один высокотехнологичный тепличный комплекс с круглогодичным выращиванием овощной продукции в защищенном грунте, что в свою очередь позволяет уберечь растения от неблагоприятных погодных условий.

Всего в этом году в Приангарье планируют собрать около 300 тонн овощей закрытого грунта. Это баклажаны, томаты, а также различные сорта болгарских перцев, пряновкусовые и зеленые сельскохозяйственные культуры.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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