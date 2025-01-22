Новости

Туризм 2025, последние новости
Сколько стоят зимние туры на Байкал
Субсидии на создание модульных отелей предлагают получить предпринимателям Приангарья
Иркутск вошел в тройку самых популярных городов для однодневных бронирований
Все материалы сюжета

Производство фиточая запустили в Иркутской области

Фермер Иван Масенко из села Ключи-Булак Братского района Иркутской области запустил производство фиточая из холмовой солянки, которую обычно пьют для очистки печени. Об этом рассказали в районной администрации.

В конце прошлого года фермер получил сертификат безопасности на свою продукцию и создал товарный знак. Теперь для реализации лекарственную траву, выращенную на полях Братского района, упаковывают в индивидуальные пакеты весом 50 граммов. На каждой упаковке есть информация об условиях хранения, противопоказаниях, составе и способе применения.

Сейчас посевы лекарственной травы занимают около пяти гектаров. Натуральная продукция фермера пользуется спросом не только в Братском районе, но и в других муниципалитетах Иркутской области, а также в Алтайском крае.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Нефтяной рынок под давлением: санкции и спрос меняют прогнозы на 2025 год
Рынок акций 2025: где искать прибыль в условиях жесткой ДКП?
Единый план 2030: 10 ключевых показателей для будущего России
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес