Новости

Туризм 2025, последние новости
Сколько стоят зимние туры на Байкал
На новогодних каникулах жители Иркутской области катались на лыжных трассах Шерегеша и Роза Хутор
Субсидии на создание модульных отелей предлагают получить предпринимателям Приангарья
Все материалы сюжета

Треть из топ-30 банков снизили ставки по вкладам. Что дальше?

В начале 2025 года около трети крупнейших российских банков, входящих в топ-30 по объему привлеченных вкладов, решили снизить процентные ставки по популярным среди населения полугодовым депозитам. Как сообщает Frank Media, изменения произошли в период с 28 декабря 2024 года по 20 января 2025 года.

Читайте также:

ЦБ: Жесткая монетарная политика – единственный путь к снижению инфляции
21 января 2025
ЦБ прогнозирует пик инфляции в апреле 2025 года
28 декабря 2024

Наиболее заметным стало снижение ставок у таких игроков, как Россельхозбанк (-1%), Совкомбанк (-0,9%) и Транскапиталбанк (-0,8%). Другие банки также внесли свои коррективы: Металлинвестбанк (-0,5%), Абсолют Банк и Инвестторгбанк (-0,4%), а Уралсиб сократил ставку всего на 0,1%.

Аналитики связывают этот шаг с пересмотром банками прогнозов относительно будущих изменений ключевой ставки Центробанка. Снижение ставок затронуло и годовые вклады: Совкомбанк уменьшил их доходность на 2%, Металлинвестбанк – на 1,8%, а другие игроки скорректировали условия менее существенно.

Эксперты предполагают, что число банков, снижающих ставки, может увеличиться в ближайшее время, однако многое будет зависеть от состояния финансового рынка и последующих действий регуляторов в течение 2025 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Ключевая ставка":
Все материалы сюжета (97)


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Нефтяной рынок под давлением: санкции и спрос меняют прогнозы на 2025 год
Рынок акций 2025: где искать прибыль в условиях жесткой ДКП?
Единый план 2030: 10 ключевых показателей для будущего России
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес