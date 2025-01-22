Треть из топ-30 банков снизили ставки по вкладам. Что дальше?

В начале 2025 года около трети крупнейших российских банков, входящих в топ-30 по объему привлеченных вкладов, решили снизить процентные ставки по популярным среди населения полугодовым депозитам. Как сообщает Frank Media, изменения произошли в период с 28 декабря 2024 года по 20 января 2025 года.

Наиболее заметным стало снижение ставок у таких игроков, как Россельхозбанк (-1%), Совкомбанк (-0,9%) и Транскапиталбанк (-0,8%). Другие банки также внесли свои коррективы: Металлинвестбанк (-0,5%), Абсолют Банк и Инвестторгбанк (-0,4%), а Уралсиб сократил ставку всего на 0,1%.

Аналитики связывают этот шаг с пересмотром банками прогнозов относительно будущих изменений ключевой ставки Центробанка. Снижение ставок затронуло и годовые вклады: Совкомбанк уменьшил их доходность на 2%, Металлинвестбанк – на 1,8%, а другие игроки скорректировали условия менее существенно.

Эксперты предполагают, что число банков, снижающих ставки, может увеличиться в ближайшее время, однако многое будет зависеть от состояния финансового рынка и последующих действий регуляторов в течение 2025 года.