Доллар упал ниже 100

Во вторник, 21 января, рубль уверенно укрепился, и курс доллара впервые упал ниже 100 рублей, достигнув отметки 99,92 рубля (-1,99%). Российская валюта также подорожала на 1,7% к юаню, который впервые за две недели опустился ниже 13,58 рубля.

Эксперты выделяют несколько причин укрепления рубля. Во-первых, налоговый период: по мере приближения к пику фискальных платежей, который приходится на 27 и 28 января, компании активно продают иностранную валюту, увеличивая ее предложение.

Во-вторых, сокращение спроса на импорт после новогодних праздников также поддерживает рубль, так как импортеры покупают меньше валюты.

В-третьих, рынок ожидает изменений с приходом Трампа к власти. Любое смягчение санкций может значительно укрепить рубль. Если удастся разрешить конфликт между Россией и Украиной и смягчить санкции, рубль может достичь уровня 90 рублей за доллар и ниже. Однако возврат к курсу 75 рублей маловероятен из-за инфляции, считают эксперты. Таким образом, любые позитивные новости о переговорах могут укрепить рубль в ожидании ослабления санкций и притока капитала.