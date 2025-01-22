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Трамп допускает новые санкции, если Россия не сядет за стол переговоров

Но Кремль заявляет, что Россия пока не получала от представителей команды Трампа предложений по урегулированию конфликта.

Ужесточение санкций против России «вероятно», если та откажется от переговоров о прекращении огня, заявил Трамп. Он сообщил о готовности к встрече с Путиным «в любое время», сообщает РБК.

Он также добавил, что планирует "очень скоро" обсудить ситуацию с Путиным и готов встретиться с ним, когда российская сторона будет к этому готова.

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Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению Трампа, стремится к миру, но для этого необходимы усилия обеих сторон.

Обсуждая возможность дальнейших поставок оружия Киеву, Трамп отметил, что США "изучают вопрос".

Отвечая на вопрос, возможна ли заморозка конфликта между Москвой и Киевом, Трамп сказал: «Война никогда не должна была начинаться. Если бы у вас [в США] был компетентный президент, чего не было, война бы не началась».

Ранее Трамп обещал завершить российско-украинский конфликт за сутки после вступления в должность. «Прошло только полдня. У меня в запасе есть еще полдня. Посмотрим. Мы хотим успеть», – сообщил Трамп.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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