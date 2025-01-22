С 27 января в Иркутской области произойдут изменения в коэффициентах ОСАГО. Что это значит?

Банк России обновил значение территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полисов ОСАГО в Иркутской области.

В частности, в столице региона — Иркутске — коэффициент был уменьшен с 1,56 до 1,49. Однако на ряде территорий области, включая такие города, как Братск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Усть-Кут, Черемхово, Усть-Илимск и Тулун, коэффициент остался прежним. В то же время на остальной части региона КТ увеличился с 0,84 до 0,92. Это означает, что автовладельцы этих районов за страховку будут платить больше.

Эти изменения вступят в силу с 27 января 2025 года. По словам управляющего Отделением Иркутск Банка России Игоря Коржука, повышение коэффициентов связано с тем, что ранее установленные значения не обеспечивали достаточного покрытия убытков в некоторых районах области. Несмотря на увеличение, новый показатель остается ниже среднего уровня по стране.

Помимо этого, Банк России решил расширить диапазон тарифов ОСАГО для общественного транспорта, мотоциклов и легких грузовиков весом до 16 тонн. Эти меры направлены на борьбу с высокой убыточностью данных категорий транспортных средств. Так, грузовики часто становятся участниками серьезных ДТП, а количество аварий с участием мотоциклистов увеличилось на треть за последнее время.

Ожидается, что нововведения помогут создать здоровую конкуренцию среди страховых компаний, обеспечить справедливое ценообразование для водителей с высоким уровнем риска и поощрять безопасную езду.