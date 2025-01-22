Трамп не завершил конфликт на Украине за 24 часа. Госсекретарь Рубио объяснил почему

Для решения вопроса потребуется «тяжелая работа дипломатии». Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на заявление нового госсекретаря США Марко Рубио зарубежному каналу ABC.

Конфликт на Украине – сложный вопрос, который требует «тяжелой работы дипломатии», переговоры не будут вестись публично, заявил новый госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос о предвыборном обещании вернувшегося в Белый дом Дональда Трампа завершить военные действия в первый же день после инаугурации.

По словам Рубио, конфликт нанес ущерб как Украине, так и России, а также «стабильности в Европе». «Таким образом, единственный способ решить эти проблемы – вернуться к прагматизму, но мы также должны вернуться к серьезности, и это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен прекратиться», – сказал он.

Напомним, 20 января миллионер Дональд Трамп во второй раз принял присягу как президент США и выступил с программной инаугурационной речью, в которой заявил, что страну ждет волна перемен. Он также прокомментировал тему антироссийских санкций, внешней политики и заявил о прекращении программ по гендерному и расовому разнообразию в армии.