Трамп не исключает возможность ужесточения санкций против России: главное к утру

К текущему утру стало известно, что Трамп заявил о возможности ужесточения санкций против РФ, Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве, аналитики спрогнозировали сокращение выдач ипотеки на ИЖС, а в Иркутской области бизнесмены получат деньги на создание отелей. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Новые санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может ужесточить санкции против России, если Москва откажется сесть за стол переговоров об урегулировании военного конфликта с Украиной. Он намерен пообщаться с Владимиром Путиным «очень скоро». Трамп заявил, что готов к встрече «в любое время», когда этого захочет российская сторона.

Международное партнерство

Россия и Казахстан подписали план сотрудничества двух государств в агропромышленном комплексе. Предусматривается взаимодействие в области его научно-технологического обеспечения. Кроме того, запланированы формирование предложений по реализации совместного проекта по созданию и развитию агробиотехнопарка, обеспечение благоприятного режима для взаимных поставок продовольствия и многое другое.

Займов на ИЖС будет меньше

Аналитики спрогнозировали падение рынка ипотеки на индивидуальное жилищное строительство в этом году на четверть по сравнению с прошедшим годом в связи с тем, что ипотечный бум в сегменте частного строительства подошел к концу. Кроме того, на спрос могут повлиять введение обязательного требования об использовании счетов эскроу при оформлении кредита по «Семейной ипотеке» и высокая стоимость материалов, которая сделает ИЖС дорогим.

Деньги бизнесу на отели

В Иркутской области предприниматели смогут получить деньги на создание модульных отелей. Для этого запущен соответствующий конкурс. По его итогам выберут победителей, которым дадут субсидии. Участие могут принять как юридические лица, так и ИП, зарегистрированные на территории Приангарья. Размер субсидии не может превышать 50% от общей стоимости инвестиционного проекта.

Туры на Байкал

Скоро на Байкале начнется активный туристический сезон. Гости со всей страны уже совсем скоро отправятся на озеро, чтобы насладиться его красотами. SIA.RU изучил, сколько стоят зимние туры, какие активности предлагают операторы людям, что обязательно стоит взять с собой в путешествие по озеру, а также выяснил, какие поездки будут стоить дороже всего.