61 новый бренд вышел на российский рынок в 2024 году, но темпы замедлились на 19%

В 2024 году на российский рынок вышел 61 новый бренд, что на 19% меньше, чем в прошлом году. Из общего числа новых брендов 33 были отечественными, а 28 — иностранными. Китай удерживает лидерство среди зарубежных открытий, составляя 25% от общего числа.

По данным Nikoliers, в 2024 году структура отечественных брендов изменилась: 82% новых открытий составили начинающие игроки, тогда как на крупные ритейлеры пришлось всего 18%. Этот тренд, как ожидается, сохранится и в 2025 году.

Напомним, в 2023 году на рынок вышли 75 новых брендов. Рост в 2023 году был обусловлен агрессивной экспансией ритейлеров, стремившихся занять освободившиеся после ухода иностранных брендов площадки. В результате конкуренция за свободные помещения усилилась, что замедлило темпы выхода новых брендов в 2024 году.

Среди отечественных ритейлеров наибольшей популярностью пользуются категории «Одежда и обувь», «Товары для дома», «Товары для спорта» и «Общественное питание». Доля российских fashion операторов значительно выросла и составляет 86% от общей занимаемой площади в торговых центрах и на ключевых пешеходных улицах крупных городов.

Зарубежные бренды, вышедшие на российский рынок в 2024 году, в основном представлены странами: Китай (25%), Италия (14%), Германия (11%), Турция (11%) и Южная Корея (7%). В категории «Одежда и обувь» было открыто 17 новых торговых марок, 4 — в категории «Бытовая техника и электроника», и 2 — в категории «Парфюмерия и косметика».

Москва остается приоритетным направлением для выхода новых брендов: 82% новых игроков открыли свои первые точки продаж в столице, 7% — в Санкт-Петербурге, и 11% — в региональных городах, таких как Ростов-на-Дону, Пермь и Калининград.

Анна Никандрова, партнер Nikoliers: «По итогам 2024 года мы наблюдаем несколько трендов на рынке торговой недвижимости. Выход новых брендов на российском рынке незначительно замедлился. Это объясняется тем, что наиболее привлекательные локации после ушедших международных игроков были заняты в 2023 г., в связи с чем темп выхода на рынок новых брендов в прошлом году снизился. При этом за последние три года в России не было открыто ни одного крупного торгового центра, тогда как именно они являются наиболее предпочтительной площадкой для открытия новых магазинов и расширения сетей. В текущем году заявлены к открытию три крупноформатных торговых объекта: ТЦ в составе ТПУ Селигерская и торговая галерея в составе МФК «Олимпийский» в Москве, МФТРК Hollywood в Санкт-Петербурге. Реализация крупных проектов может стать дополнительным стимулом для развития брендов как российский, так и международных. Несмотря на то, что российские бренды остаются основными потребителями площадей в торговых центрах (расширяют форматы магазинов, ассортиментную матрицу, представляют новые концепции), также сохраняется активность выхода на рынок иностранных брендов из дружественных стран (Китай, Турция и т.д.), особенно в категориях «одежда и обувь» и «бытовая техника и электроника». Для старта бизнеса в России зарубежные компании по-прежнему выбирают Москву, что говорит не только о высокой потребительской активности в регионе, но и в целом о востребованности российского рынка».