1100 новых отметок появилось на карте «серого» майнинга Иркутской области

Специалисты «Иркутскэнергосбыта» уже несколько лет ведут карту «серого» майнинга региона. Красным цветом выделяются места, где предприимчивые граждане майнят криптовалюту. За 2024 год на карте появилось больше 1100 новых отметок.

Карту «серого» майнинга энергетики создавали в пик взрывного роста числа майнеров, чтобы отслеживать географию распространения криптодобытчиков. Сейчас на ней 7 628 отметок. На карте обозначены те места, где признаки этого вида деятельности удалось подтвердить по результатам рейдов и анализа данных по расходу электроэнергии. Проверки энергетики осуществляют ежедневно. Для этого используются специальная техника: тепловизор, пирометр, приборы для замера мощности и другие. Это необходимо, чтобы наверняка убедиться в высоком расходе электроэнергии.

После сбора доказательств и подтверждении подозрений, энергетики связываются с собственником помещения: будь то гараж или дом.

Если не удается убедить в опасности майнинга криптовалюты в частном секторе, тогда приходится подавать в суд. За пять лет «Иркутскэнергосбыт» направил в суды 2 113 исковых заявлений в отношении «серых» майнеров. По 1 348 искам суд уже признал правоту энергетиков. По вступившим в силу решениям недобросовестные криптопредприниматели должны возместить в энергосистему Иркутской области почти 650 млн рублей.

В случае, даже если по решению суда удается принудительно остановить добычу криптовалюты, красная точка с карты «серого» майнинга не убирается. Информация консолидируются для отслеживания общих тенденций этого направления в Иркутской области. По итогам 2024 года наибольшее количество красных меток значится на территории Иркутского района – 1700. Почти полторы тысячи в самом областном центре. В опасную зону попали также Ангарск и Шелеховский район. Энергетики признают, что цифры эти примерные, а реальное число «серых» майнеров существенно больше. Ведь отследить и определить работу 2-3 асиков проблематично, но владельцы таких микроферм – те же «серые» майнеры, поскольку они скрывают свой вид деятельности и доход от него.

Добытчики криптовалюты размещают оборудование для майнинга в неприспособленных для этого местах: домах, подвалах, чердаках, гаражах, на балконах, что несет угрозу безопасности всех жителей.

Для работы специальной техники требуется круглосуточное подключение к электросетям. Но бытовые электрические сети не предназначены для того, чтобы постоянно выдерживать высокую нагрузку. В результате специалисты фиксируют перегрузки, скачки напряжения и аварийные отключения. Происходят также короткие замыкания и пожары.

Жители Иркутской области постоянно страдают от соседства с майнерами, о чем сообщают энергетикам для принятия мер. С начала 2024 года в «Иркутскэнергосбыте» зафиксировано почти 2000 сообщений, поступивших из разных городов региона. В большинстве случаев пользователи просят оставить свои обращения анонимными. Обратиться можно на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru, в социальных сетях «Свет38» или позвонить в контакт-центр 8-800-100-9-777.