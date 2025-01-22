Перевозчики в Иркутске начали повышать проезд до 45 рублей

В Иркутске проезд начал дорожать до 45. Соответствующие уведомления от коммерческих перевозчиков поступают в мэрию, сообщает пресс-служба органа власти.

«С 14 февраля будет изменен тариф на проезд по муниципальному маршруту № 2 «Ц. Рынок – 6-й пос. ГЭС». Об этом уведомил перевозчик, обслуживающий данный маршрут», – говорится в сообщении.

Стоимость одной поездки на автобусах № 2 «Ц. Рынок – 6-й пос. ГЭС» составит 40 рублей до 20:00 и 45 рублей после 20:00.

Напомним, коммерческие перевозчики, согласно действующему законодательству, имеют право самостоятельно принимать решение об увеличении стоимости проезда, направив соответствующее уведомление в администрацию города.