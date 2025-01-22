Признать Банк России органом федеральной власти предложили в Госдуме

По своим функциям организация «объективно является» федеральным органом государственной власти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на внесенный партией «Справедливая Россия – За правду» законопроект.

Однако в Конституции РФ и действующей редакции о ЦБ это указывается не прямо, а в косвенной форме: через указание в связи с ним на «другие органы государственной власти», считает депутат Михаил Делягин.

Это, согласно пояснительной записке к законопроекту, «порождает многочисленные недоразумения, включая широко распространенные требования общественности «национализировать Банк России», во избежание которых разумно указать подразумеваемый статус Банка России в прямой форме, исключающей как недопонимание, так и инсинуации».