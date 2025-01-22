Сотрудники ИНК в 2024 году прошли более 105 тысяч обучающих курсов

Сотрудники Иркутской нефтяной компании (ИНК) в 2024 году прошли более 105 тысяч обучающих мероприятий.

Наиболее востребованными стали курсы по ориентированию в корпоративных информационных системах, основам корпоративной переписки, подготовке и выполнению технического обслуживания и ремонта, а также по корпоративным компетенциям. Порядка 90% программ являются внутренними. Всего обучающими мероприятиями, которые проходили как в очном, так и заочном формате, были охвачены 86% сотрудников ИНК. Самообучение прошли 40% работников.

Отдельное внимание в рамках повышения профессиональных компетенций уделяется вопросам безопасности труда. В частности, в 2024 г. продолжилась реализация программы «ДАО производственной безопасности». В настоящее время курс прошли 80% сотрудников.

Специалистам ИНК доступно корпоративное обучение, профессиональное и обязательное, курсы повышения квалификации. Кроме этого, в компании регулярно проводится оценка компетенций персонала. Сотрудники ИНК проходят оценку личностно-деловых и профессионально-технических навыков, оценку потенциала, предвахтовое тестирование.

Обучение в компании проходит на регулярной основе. С каждым годом тематика и объем программ расширяется. Так, в 2023 г. состоялось более 90 тысяч обучающих мероприятий. Наиболее востребованными оказались курсы по продуктам 1С, составлению договоров и работе с платформой Power Bi.