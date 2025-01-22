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Трамп отменяет план Байдена по электромобилям

После своего возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп одним из первых решений отменил стандарт, установленный администрацией Джо Байдена в 2021 году. Этот стандарт предусматривал, что к 2030 году 50% всех проданных в стране автомобилей должны быть электрическими.

Президент подчеркнул, что Америка не будет наносить ущерб своей автомобильной промышленности, пока Китай продолжает загрязнять окружающую среду без последствий. Кроме того, Трамп временно прекратил государственную поддержку программ по развитию инфраструктуры зарядных станций для электромобилей и выступил за отмену налоговых льгот на покупку таких машин.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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