Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в 2024 году достиг рекордного уровня в $15,2 млрд

Согласно данным китайской таможни, в 2024 году поставки легковых автомобилей из Китая в Россию увеличились на 30,5%, составив $15,2 млрд. Это стало рекордным показателем за год. Однако информация о поставках в натуральном выражении не была раскрыта.

В декабре, как отмечает «Интерфакс», объемы поставок сократились на 3,7% по сравнению с ноябрем, составив $1,38 млрд. Снижение показателей наблюдается после резкого роста в августе-сентябре, который мог быть вызван ожиданиями увеличения утилизационного сбора с 1 октября.

По информации «Автостата», общий импорт легковых автомобилей в Россию в 2024 году вырос на 31%, достигнув отметки в 924,6 тысяч единиц. Доля китайских автомобилей в общем объеме импорта новых легковых машин составила от 60% до 90% ежемесячно.