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Увеличение туристического потока зафиксировали на Байкале в январские праздники

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Туристы в текущем сезоне активнее, чем в прошлом году, посещали территории Прибайкальского нацпарка в новогодние каникулы – соответствующие показатели выросли. Об этом журналистам во время пресс-конференции рассказала заместитель директора по экологическому просвещению и развитию познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Екатерина Сливина.

«В 2024 году Прибайкальский нацпарк посетили почти 198 тысяч человек. Отмечается рост – он был ожидаемый, нами спрогнозированный. Уверены, в текущем году эта тенденция сохранится», – пояснила спикер.

Она также добавила, что всего за январские каникулы, по официальным подсчетам, территории Прибайкальского нацпарка посетили 914 человек, в прошлом году за аналогичный период сюда пришли 835 человек.

Больше всего гостей в 2025 году было на острове Ольхон и в районе Малого моря. Кроме того, популярностью пользовались Листвянка, порт Байкал, Большое Голоустное.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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