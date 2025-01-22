Иностранцы стали посещать Байкал в три раза чаще

В Иркутской области иностранцы стали чаще посещать прибайкальские территории на Ольхоне, в Большом Голоустном, Листвянке и в других местах. Как изменились показатели за год, журналистам во время пресс-конференции рассказала заместитель директора по экологическому просвещению и развитию познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Екатерина Сливина.

«Хотела бы еще отметить тенденцию – рост иностранных туристов, которые приезжают и посещают национальный парк. Здесь произошло кратное увеличение – в три раза выросло количество иностранцев по итогам 2024 года. В 2023-м их было чуть более 6 тысяч, в 2024-м – свыше 18 тысяч», – пояснила спикер.

Она также добавила, что это свидетельствует о восстановлении иностранного въездного туризма в Иркутской области.

Напомним, гости Приангарья активно посещали прибайкальские территории и в период минувших новогодних праздников: зафиксирован рост соответствующих показателей.