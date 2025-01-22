Жители Таиланда стали активнее китайцев посещать зимний Байкал

Иностранные туристы стали активнее посещать зимний Байкал. Интерес к озеру существенно вырос со стороны жителей Таиланда. Об этом корреспонденту SIA.RU рассказал заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.

«Большой процент в зимний период составляют туристы из Таиланда. Если брать рамки зимнего сезона, то они временами активнее приезжают на Байкал, чем туристы из Китая. Кроме того, начинают расти потоки из Индонезии», – пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что в основном Иркутскую область посещают наши соседи и жители стран, откуда в регион организованы прямые рейсы. Туристы, которые могут добраться в Приангарье с пересадкой, как правило, выбирают другие направления, поскольку на Байкал им ехать долго и дорого.

Напомним, по итогам прошлого года иностранный туристический поток в Иркутскую область увеличился в три раза: такими данными поделились эксперты.