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Зимние туры на Байкал подорожали на 15%
Жители Таиланда стали активнее китайцев посещать зимний Байкал
Иностранцы стали посещать Байкал в три раза чаще
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Жители Таиланда стали активнее китайцев посещать зимний Байкал

Иностранные туристы стали активнее посещать зимний Байкал. Интерес к озеру существенно вырос со стороны жителей Таиланда. Об этом корреспонденту SIA.RU рассказал  заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.

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«Большой процент в зимний период составляют туристы из Таиланда. Если брать рамки зимнего сезона, то они временами активнее приезжают на Байкал, чем туристы из Китая. Кроме того, начинают расти потоки из Индонезии», – пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что в основном Иркутскую область посещают наши соседи и жители стран, откуда в регион организованы прямые рейсы. Туристы, которые могут добраться в Приангарье с пересадкой, как правило, выбирают другие направления, поскольку на Байкал им ехать долго и дорого.

Напомним, по итогам прошлого года иностранный туристический поток в Иркутскую область увеличился в три раза: такими данными поделились эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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