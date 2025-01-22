Опасный каток обнаружили на неокрепшем льду Байкала

Спасатели в каникулы проводили активную профилактическую работу по предотвращению несчастных случаев на льду Байкала. Во время рейдов в поселке Большое Голоустное на поверхности озера обнаружили нелегальный каток, который представлял угрозу для жизни посетителей. Об этом во время пресс-конференции рассказал начальник центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов.

«В преддверии и во время новогодних праздников нами активно выполнялась работа в поселке Большое Голоустное, где была особо серьезная ситуация с ледовой обстановкой – на одном из заливов лед немного окреп, и люди активно стали выходить, наверное, делать интересные кадры, смотреть на пузырьки и так далее. И там был организован в том числе прокат коньков», – рассказал спикер.

Он пояснил, что нелегальный каток не был ни с кем согласован – разрешительные документы отсутствовали. В отношении организаторов незаконной деятельности правоохранители составили административные протоколы, прокат был закрыт.

Жителям и туристам напоминают, что процесс формирования льда на Байкале продолжается, есть участки с открытой водой, потому выход и выезд на поверхность вне специально оборудованных мест запрещен.