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Каждый второй иркутянин считает себя успешным

Половина жителей Иркутска уверена в своем успехе, при этом наиболее часто такое мнение высказывают врачи, главные бухгалтеры, медицинские сестры, маркетологи и водители. Опрос проводился среди экономически активного населения города компанией SuperJob.

Однако 21% респондентов имеют противоположную точку зрения, считая, что пока не достигли успеха, но стремятся к нему. Еще около трети участников опроса затруднились дать однозначный ответ, отмечая, что успех зависит от различных факторов, включая карьерные достижения.

Интересно отметить, что респонденты в возрасте от 35 до 44 лет чаще называли себя успешными по сравнению с теми, кто младше или старше этого возраста. Также уверенность в собственном успехе растет пропорционально уровню дохода: среди людей с ежемесячным заработком свыше 100 тысяч рублей таковых оказалось 61%.

Наиболее уверенными в своих достижениях оказались врачи – 69% из них считают себя успешными. Главные бухгалтеры также демонстрируют высокую самооценку (66%), за ними следуют медицинские сестры (61%), маркетологи (60%) и водители (58%). Наименьшую уверенность в личных достижениях проявили операторы call-центров (34%), а также кладовщики и администраторы (по 43%).


/ Сибирское Информационное Агентство /


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