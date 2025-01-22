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Зимние туры на Байкал подорожали на 15%

Подорожание зимних туров на Байкал зафиксировали в Иркутской области. За год цены выросли ориентировочно на 15%. Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Вадим Копылов.

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«Мы начинаем бронировать и продавать зимние туры на Байкал летом предыдущего года. Поэтому сейчас продажи уже все завершены, люди готовятся к обслуживанию гостей. <…> Если брать зимний сезон к зимнему сезону, потому что у нас подорожание происходит два раза в год, то мы видим подъем цен в среднем на 15%. Рост стоимости по разным услугам неравномерен, по разным локациям тоже, но если говорить о комплексных турах, то подорожание составляет 15%», – прокомментировал Копылов.

Несмотря на рост цен, туристический поток на Байкал растет. Особенно увеличивается интерес к озеру со стороны зарубежных туристов, которые стали посещать его в три раза чаще.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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