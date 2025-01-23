«Сибэкспоцентр ждут перемены»

«Сибэкспоцентр» был и остается одной из самых больших презентационных площадок в Восточной Сибири. Сегодня в выставочном комплексе, построенном почти 30 лет назад, идет масштабное обновление. Запросы бизнеса меняются – трансформация неизбежна: это понимает и руководство площадки. Как рассказал генеральный директор АО «Сибэкспоцентр» Роман Романов, команда комплекса стремится вдохнуть новую жизнь в мероприятия, запустить новые форматы и пространства. В планах – ещё более мощные перемены. Какие? Ответы – в нашем материале.

Роман Романов, генеральный директор АО «Сибэкспоцентр».

Фото: Андрей Фёдоров

«Стремимся «взбодрить» площадку»

Роман, в 2022 году в «Сибэкспоцентре» компания Эн+ провела фестиваль «Энергия». Тогда иркутяне пришли и не узнали привычное пространство – так оно было переформатировано. Можно ли сказать, что «Энергия» дала импульс дальнейшим преобразованиям?

– Так и есть. Эн+ задействовала в масштабном мероприятии два павильона, было сделано очень яркое и красивое оформление. Мы увидели совершенно другой «Сибэкспоцентр», поняли, как помещения ангарного типа могут кардинально преображаться – и ступили на дорогу перемен. Осенью 2024 года мы открыли новое пространство – Sibexpo hall.

Раньше «Сибэкспоцентр» – а это три павильона общей площадью 4,5 тыс. кв. м – был исключительно выставочным комплексом, потом приоритеты сместились в сторону торгово-ярмарочной деятельности, и имидж центра как самой большой выставочной площадки был в какой-то мере утрачен. Сейчас мы стремимся «взбодрить» её деятельность, придать ей современный функционал.

Фото: Андрей Фёдоров

А со стороны бизнеса запрос на такие перемены есть?

– Конечно. Бизнесу сегодня нужны современные форматы проведения мероприятий – в том числе с большим количеством участников. Мы пока остаёмся самой крупной площадкой в регионе. Так, наш главный – первый – павильон, площадь которого 2500 кв. м, способен одновременно вместить до 1,5 тысяч человек. В нём можно проводить не только традиционные выставки, но и корпоративные события, бизнес-форумы, фестивали, стендап-концерты, выступления музыкантов. Поэтому сейчас мы называем «Сибэкспоцентр» не просто выставочным комплексом, а многофункциональной площадкой, что значительно расширяет наши возможности.

Можно сказать, что на сегодняшний день у вас практически нет конкурентов?

– Конкурентов нет. Тем не менее, есть такие площадки, как ледовые дворцы, которые сейчас тоже переформатируются под проведение несвойственных им массовых мероприятий. Люди чувствуют рынок, видят потребности и направление трендов и начинают адаптировать свои площадки под современные запросы.

«Задача – уйти от лоточной торговли»

Фото: Андрей Фёдоров

Sibexpo hall работает уже три месяца. Что получилось, что нет?

– Создавая Sibexpo hall, мы, во-первых, стремились уйти от ярмарочной торговли, которая очень долго была во втором павильоне. В своё время она нас выручала, но всё меняется, и здесь тоже назрели перемены. Сделать так, чтобы павильон отвечал современным требованиям, с бывшим арендатором было сложно, поэтому мы решили кардинально изменить подход к функционалу площадки и полностью её переформатировали.

Во-вторых, на основе одного из павильонов мы открыли Sibexpo hall. Главный павильон не всегда удобен для компаний, численность которых доходит до четырёхсот человек, поскольку вмещает намного больше людей и дороже. Мы поняли, что лучшее решение в этой ситуации – использовать второй павильон площадью 1000 кв. м, провести реновацию и создать универсальную площадку, где можно проводить и выставки, и концерты, и корпоративные мероприятия на 350-400 человек.

Фото: Андрей Фёдоров

Такой подход выгоднее в финансовом плане?

– Об этом говорить пока рано: за три месяца мы провели в Sibexpo hall не так много мероприятий – по одному корпоративному, деловому и выставочному. Надо отработать полностью год и тогда уже делать выводы. Но я считаю, что мы идём правильным путём и в ногу со временем. Более того, на этот год у нас уже есть много заявок и броней на эту площадку – причём, что радует, от крупного бизнеса. Запросы разные – фестивали, корпоративные и деловые мероприятия, презентации, форумы...

Фото: Андрей Фёдоров

А что у вас сейчас в третьем павильоне?

– Там всегда была стационарная торговля, но когда мы приняли решение изменить свою работу, то ушли от «лоточного формата», сменили арендатора и сделали в третьем павильоне салон премиальных автомобилей. Это тоже сегмент ритейла, но другого уровня и качества. Теперь помещение имеет совсем другой вид, и покупатель туда приезжает другой.

С торговыми предприятиями мы продолжим работать и дальше, но в другом формате: если они хотят присутствовать на нашей площадке, то должны будут объединяться в общее ярмарочное пространство с единым оформлением, а не так, как раньше – когда каждый действовал сам по себе.

«Выставки были, есть и будут»

Традиционная выставочная деятельность в «Сибэкспоцентре», к которой так привыкли иркутяне, остаётся?

– У нас есть два вида выставок – те, что мы организуем сами, и те, что проводят наши арендаторы. Когда ты сам делаешь мероприятие – это творчество, поиск различных новых методов и подходов к их проведению, движение вперёд. В этом году мы планируем 12 масштабных отраслевых выставок, посвящённых развитию транспортной инфраструктуры, деревообрабатывающей промышленности, туризму, рынку недвижимости, сельскому хозяйству, и другие. А в остальные – свободные – даты мы готовы сотрудничать с различными компаниями.

Организация выставок – затратный во всех отношениях процесс. Не проще ли регулярно сдавать площади в аренду?

– Сдача помещений в аренду, безусловно, проще и гарантирует стабильный доход. Мы могли бы так поступить, но это было бы оправданно и понятно, если бы площадок, подобных «Сибэкспоцентру», в регионе было несколько. А когда ты один, то несёшь уже определённую ответственность, причём не только на местном, но и на всероссийском, международном уровне.

«Глобальная трансформация – не за горами»

За какими выставочными площадками в стране вы наблюдаете? Какие проекты для вас являются примером?

– Если говорить о западной части страны, то это Москва, Санкт-Петербург, Казань. Там действительно очень мощные площадки. Если говорить о Зауралье, мне импонирует современный Международный конгрессно-выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». Это комплексный продукт, который функционирует в едином ключе – от встречи и размещения гостей до постконгрессного обслуживания и предоставления туристических услуг. Мы работаем в более простом формате, но при этом знаем, куда надо стремиться. У «Сибэкспоцентра» – большое будущее.

Каким оно будет? Что планируете?

– В планах – на площадке существующего центра построить новый современный конгрессно-выставочный комплекс с соответствующей инфраструктурой.

Глобальная трансформация – перспектива насколько далёкого будущего?

– В этом году мы хотим приступить к проектированию, а в 2026-м планируем начать строительство. Потребность в совершенно новом и современном объекте большая, и она будет только расти. Уже сейчас, строя график своей работы на 2025 год, мы видим, что площадей катастрофически не хватает: если у нас проходит выставка, мы вынуждены всем остальным отказывать. Получается, как в гостинице: пока номер не освободился, заселить другого гостя невозможно. Новая площадка позволит проводить сразу несколько мероприятий одновременно. Мы хотим сохранить выставочную функцию и даже приумножить её, потому что выставочная площадь будет примерно в три раза больше, чем сейчас. Мы сможем одновременно проводить сразу несколько выставок.

От коммерческих мероприятий тоже никуда не уйдём. В год на нашей площадке крупный, средний и даже малый бизнес организует около 35 различных проектов, а новый объект тем более притягивает повышенное внимание и интерес. Причём не только бизнеса, но и власти, в том числе федеральной.

«Новое время – новое дыхание»

Фото: Андрей Фёдоров

Роман, во время пандемии много говорили о том, что выставочная деятельность потеряла свою актуальность, что всё уйдет в онлайн…

– Но не только не ушло, а наоборот – появилось новое дыхание. После международной выставки-форума «Россия», которая проходила на ВДНХ, Владимир Путин издал распоряжение о создании её постоянно действующих филиалов в регионах: чтобы люди могли прийти и познакомиться с потенциалом той территории, где они живут.

Выставки никуда не уйдут, практика показывает, что они интересны и участникам, и зрителям. Это отличный инструмент для роста бизнеса, который даёт результат здесь и сейчас: кто-то во время работы выставок заключает договоры, кто-то получает новые заявки и клиентов. Выставочный центр – это объединяющая площадка, которая собирает, например, представителей одной отрасли и даёт возможность в рамках деловой программы обсудить общие проблемы, а в экспозиционной части – пообщаться в неформальной обстановке с ключевыми партнёрами, рассказать о себе, презентовать новые объекты и технологии.

А сам формат выставок со временем меняется?

– Конечно, так как появляются новые технологии, подходы. Вчера это был обычный формат выставки, затем он дополнился деловой программой, потом добавились шоу-программы на открытии и закрытии, банкетная часть, после выставки – обязательная экскурсия. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы на выставках было как можно больше элементов показа, которые можно и посмотреть, и потрогать. Людям это нравится. Мы попробовали так провести выставку «Байкалтур», предоставили посетителям возможность познакомиться с различным туристским снаряжением и техникой, даже использовали воздушный шар. И это был эффект «вау».

То есть проблем нет?

– Проблемы есть всегда. Например, мы видим снижение интереса и активности некоторых экспонентов – из-за изменений законодательства, экономических сложностей. От каких-то выставок будем либо отказываться, либо их модернизировать, наполнять другим содержанием, например, фестивалями или соревнованиями. При этом мы готовы работать в кооперации с федеральными партнёрами. В таком формате в прошлом году мы провели туристическую выставку «Интурмаркет Байкал». За любым мероприятием нужно следить, то, что хорошо работало пять лет назад, сегодня может не сработать. Без перемен не будет прогресса. А вкладывать силы и средства в событие, которое неинтересно бизнесу, нам тоже невыгодно.

Новая площадка откроет новые перспективы?

– Без сомнений. В Иркутске и регионе все уже хорошо знают наш потенциал, форматы работы. А вот когда мы построим новый объект, нужно будет приложить усилия, чтобы прорекламировать себя на всю страну, заявить о себе как о достойной альтернативе другим регионам. Тем более, что у нас есть хорошее преимущество – Байкал. Это позволит нам делать пакетные мероприятия на международном уровне, организуя деловую часть в Иркутске и постконгрессное обслуживание – на Байкале.

Развитие Сибэкспоцентра является одним из значимых направлений компании Эн+, основанной Олегом Дерипаской. Данная деятельность способствует развитию городов ответственности российского холдинга, созданию условий для комфортной жизни граждан, развития предпринимательской активности.

Николай Самойлов