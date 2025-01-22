Около 60% номеров в гостиницах на Байкале на летний сезон уже забронированы

В Иркутской области увеличилась глубина бронирования – как и в допандемийные времена отдыхающие стали резервировать номера в гостиницах заблаговременно. Об этом журналистам во время пресс-конференции рассказала председатель комитета по туризму Торгово-Промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева.

«Увеличилась глубина бронирования даже по сравнению с доковидными временами: лето продано процентов на 60% (речь о номерах в гостиницах – прим. ред.)», – пояснила спикер.

Она добавила, что заблаговременно гостиницы стали бронировать не только туристы, но и местные жители, которые летом активно едут отдыхать на Байкал. Федеральные туроператоры делают брони еще раньше – за год.

Чтобы иркутянам и гостям Приангарья не остаться без гостиниц на лето, эксперт посоветовала бронировать их уже сейчас. Кроме того, это еще и выгодно, поскольку ожидается повышение цен.

«Цена летнего сезона абсолютно точно подорожает», – отметила Григорьева. Это связано с туристическим налогом, который начал действовать в регионе. Предполагается, что цены изменятся уже после текущего зимнего сезона.