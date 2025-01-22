Площадка БЦБК в Иркутской области может войти в проект «Пять морей и озеро Байкал»

Процесс активной модернизации площадки бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) продолжается в Иркутской области. Ее планируют включить в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Сейчас ВЭБ.РФ активно занимается трансформацией площадки бывшего БЦБК: на территории промплощадки планируется разместить туристический кластер. Договорились, что Госкорпорация предоставит окончательный план развития территории. Проработаем вопрос включения ее в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Считаю, что промплощадка должна стать новой точкой развития города», – отметил Кобзев.

В частности, на территории БЦБК планируется создать туристический кластер с отелями, в качестве сопутствующей инфраструктуры предусмотрены объекты спортивного направления, спа, банные комплексы, кафе и рестораны. Это позволит создать новые рабочие места.

«Пять морей и озеро Байкал» – проект по созданию туристической инфраструктуры. В его рамках федеральные круглогодичные курорты появятся по всей стране. Современные гостиничные комплексы создадут уже в этом десятилетии.