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Иркутский вуз планирует отказаться от бумажных зачеток и перейти на электронные

Иркутский политех (ИрНИТУ) разработал сервис электронных экзаменационных ведомостей, который уже внедрили в работу образовательного учреждения. Вскоре здесь появятся еще и электронные зачетные книжки, сообщает пресс-служба вуза.

«Мы намерены добавить функцию, которая даст студенту возможность в режиме реального времени ознакомиться с оценкой, поставленной в электронную ведомость. Это особенно важно – в ближайшее время вуз планирует отказаться от бумажной зачетки», – прокомментировал начальник отдела информационных систем ИрНИТУ Михаил Каташевцев.

Также внедрена система учета посещаемости студентов – на занятиях ребята отмечаются с помощью QR-кода, данные поступают в личный кабинет. Сервис электронных ведомостей работает на ее базе. Преимуществами являются возможность оперативно вносить изменения, а также направлять информацию о результатах экзамена в деканат в онлайн-режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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