В Иркутской области пенсионерке вернут деньги, которые похитили мошенники

Пенсионерка из Иркутского района стала жертвой мошенников. Они убедили ее перевести деньги на свои счета. После вмешательства прокуратуры средства женщине вернут, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, злоумышленники убедили пенсионерку оплатить услуги адвоката и следователя, чтобы в дальнейшем она смогла получить компенсацию в значительном размере по несуществующему уголовному делу, по которому она якобы признана потерпевшей.

По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого выяснилось, что похищенные более 190 тыс. рублей были перечислены на расчетный счет жителя Екатеринбурга.

Прокуратура обратилась в суд по месту нахождения ответчика с иском о взыскании похищенной суммы, а также процентов за их неправомерное использование. Требование было удовлетворено в полном объеме.