Инфляция в России набирает обороты: годовой показатель впервые превысил 10%

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 20 января увеличилась до 10,04% с отметки 9,87%, зафиксированной неделей ранее. С начала года к 20 января потребительские цены выросли на 0,92%.

Стоимость автомобильного топлива также продолжает расти: бензин подорожал на 0,1%, хотя цена на дизельное топливо пока осталась стабильной.

Несмотря на рост инфляции, Центробанк в конце декабря принял противоречивое решение и оставил ключевую ставку без изменения на уровне 21%. По оценке регулятора, годовая инфляция в начале 2025 г. продолжит расти и, вероятно, достигнет пика только в апреле, при это он заявляет о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий для замедления инфляции и ее возвращения к цели.