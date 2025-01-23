Инфляция выше 10% испугала российский рынок акций

Торги на российском рынке в среду начались с оптимизма, но вечером ситуация резко изменилась. Индекс МосБиржи потерял все утренние достижения из-за тревожного роста инфляции, которая пересекла психологический барьер в 10%.

Хотя Центральный банк еще в декабре предупреждал, что инфляция в начале 2025 г. продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле, эта новость вызвала распродажи на рынке акций.

«Учитывая большую долю спекулятивных позиций, а также стремительное возвращение Индекса МосБиржи к уровню 3000 п. с многомесячных минимумов, достигнутых в декабре, многие предпочитают быстро выходить из акций, даже при условном ухудшении одного из ключевых факторов», – подчеркивают аналитики БКС Мир инвестиций.