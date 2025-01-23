Мошенники используют платформу Сферум для взлома Госуслуг

Мошенники используют платформу Сферум как предлог, чтобы обмануть родителей и получить доступ к их аккаунтам на Госуслугах. Они проникают в классные чаты и предлагают помощь с регистрацией или обновлением профиля. Для "подтверждения" они просят код из Госуслуг.

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Как работает схема?

Мошенники добавляются в классные чаты или ищут аккаунты родителей школьников в соцсетях. Затем под видом школьных секретарей предлагают родителям помощь с регистрацией или обновлением профиля. Для «подтверждения»‎ просят назвать код из Госуслуг, чтобы получить доступ к учетным записям. А потом — набирают на человека кредиты.

Почему легко попасться?

Мошенники не отстают от трендов и активно используют нейросети, чтобы генерировать голосовые или видео-дипфейки знакомых вам людей. Поверить голосовому сообщению или кружочку от учителя гораздо проще, чем звонку от незнакомца.

Как защитить себя и свои данные?

Не сообщайте код для входа на Госуслуги, любые персональные и платежные данные другим людям. Регистрируйтесь в Сферуме самостоятельно. Это, кстати, можно сделать не только через государственный портал, но и через профиль ВКонтакте или по номеру телефона.

Напомним, Сферум — это платформа для общения классных руководителей со школьниками и их родителями по учебным вопросам.