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Минтруд предложил засчитывать в страховой стаж полный отпуск по уходу за ребенком

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект, согласно которому в страховой стаж родителей будут включаться все периоды отпуска по уходу за ребёнком до полутора лет. Сейчас в стаж засчитываются лишь первые полтора года, причём суммарно не больше шести лет. Нововведение коснется всех родителей, включая тех, кто уже находится на пенсии.

Глава ведомства Антон Котяков подчеркнул, что благодаря этим изменениям пенсионные выплаты для многодетных семей существенно вырастут. Родители смогут подать заявление на перерасчёт своей страховой пенсии в Соцфонде после того, как закон вступит в силу.

Кроме того, законопроект предусматривает расширение льгот для матерей, удостоенных звания «Мать-героиня». Им планируется назначить ежемесячную выплату, аналогичную той, которую получают Герои Труда. На данный момент матери-героини получают разовую выплату в размере 1 миллиона рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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