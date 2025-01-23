Пик расходов россиян приходится на 35–39 лет

Возрастной профиль потребления, который анализирует команда СберИндекса, показывает, как меняются приоритеты и расходы населения в зависимости от жизненного цикла.

Больше всего денег россияне тратят в 35–39 лет, а минимальные расходы характерны для возрастов 15–19 и 75–79 лет. Такие данные были получены в результате исследования лаборатории «СберИндекс» на основе расходов клиентов Сбербанка и с учетом демографической структуры населения России.

Возрастной профиль потребления показывает, как меняются приоритеты и расходы населения в зависимости от жизненного цикла. Изучение индивидуального потребления в этой области важно для мониторинга благосостояния населения разных возрастов и оценки перспектив экономического роста при демографических изменениях.

Как показало исследование, в 2024 году российские потребители тратили в среднем 39,5 тыс. рублей в месяц. Меньше всего россияне тратят в 15–19 лет (23,8 тыс.), поскольку, как правило, ещё не имеют собственных источников дохода.

По мере взросления доходы планомерно растут и достигают пика — 53 тыс. рублей — в 35–39 лет. Чуть меньше — 52,3 и 51,6 тыс. — расходуют россияне 40–44 и 30–34 лет соответственно. Эксперты СберИндекса связывают такую статистику как с высокими затратами на обустройство жилья, детей и другие сферы жизни, так и с пиком доходов, который приходится на этот период жизни.

Затем расходы планомерно снижаются, и меньше всего россияне тратят в возрасте 75–79 лет (23,9 тыс.). Любопытно, что к 85 годам среднемесячные расходы вновь немного вырастают — до 25,1 тыс. рублей.

Среднемесячные расходы россиян в 2024 году (тыс. рублей) в разбивке по возрастным категориям

С поправкой на инфляцию расходы россиян в 2024 году по сравнению с 2023-м выросли на 6%. При этом реальные траты увеличились преимущественно в возрастных группах 25–49 лет (8,8%), ставших бенефициарами роста трудовых доходов. Расходы людей старше 75 лет снизились (–3,2%). Тыве, Чувашии, Ивановской, Пензенской и Тамбовской областях — на 9,1–11,6%. А выросли расходы только в Москве, Хабаровском крае, на Чукотке, в Еврейской автономной области, Магаданской, Сахалинской и Мурманской областях.

Эксперты также проанализировали долю расходов на различные категории товаров в бюджетах людей разных возрастов, сравнив их с референсной группой 35–39 лет. Так, оказалось, что в бюджете подростков в 4 раза больше доля расходов на контент и СМИ, и на 71% — на общепит. В бюджете 40–64-летних на 4–16% больше доля расходов на строительство и ремонт, а среди людей старше 65 лет более чем в 2 раза больше доля трат на здоровье и на 47% и более — расходов на продовольствие.

Сравнение доли расходов в бюджете с группой 35–39 лет в декабре 2024 г., %

На фоне продолжающегося роста онлайн-торговли особенностью последних двух лет стал ускоренный рост расходов на маркетплейсах у населения 55–69 лет: так, в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2022 года средние расходы выросли в 3,6 раза – с 860–1800 рублей до 3150–6500 рублей. При этом во всех возрастах растут траты на такси и каршеринг (40–60%), медицинские услуги (45-70%) и общественное питание (20–66%).

Показатели потребительских расходов СберИндекса построены с помощью алгоритмов машинного обучения на основе анонимизированных данных Сбербанка для оценки потребительских расходов в субъектах и муниципалитетах России и по стране в целом.