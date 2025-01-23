Фестиваль «РобоСиб-2025»: как робототехника помогает молодым людям выбирать профессию

Юбилейный фестиваль робототехники «РобоСиб-2025» прошел в Иркутске 17-18 января, собрав тысячи участников. Ключевым событием стали соревнования роботов по 13 направлениям, в которых участвовали дети и молодежь в возрасте от 4 до 22 лет.

Открывшая деловую программу пленарная сессия была посвящена теме «Образовательные мероприятия как инструмент ранней профориентации: взгляды региона, бизнеса и образовательных учреждений». Министр образования Иркутской области Максим Парфёнов подчеркнул важность фестиваля «РобоСиб» для профориентационной работы в регионе и популяризации технических специальностей.

Ректор Иркутского политехнического института Михаил Корняков поделился опытом подготовки специалистов в области мехатроники и робототехники. Он отметил, что роботизированные комплексы активно используются в обучении будущих инженеров, в частности, авиастроителей и специалистов сварочного производства.

Корняков также рассказал о широкомасштабной профориентационной работе, проводимой вузом, включающей олимпиады и образовательные проекты. Университет предоставляет дополнительные баллы при поступлении талантливым школьникам, что способствует привлечению целеустремленных абитуриентов.

Председатель Центра профориентации PROF.Navigator Олег Яценко поддержал инициативу Иркутского политеха по созданию «Сетевого лицея», отметив, что этот проект поможет школьникам глубже изучить такие важные дисциплины, как черчение, технология, физика и инженерная графика, которые часто вызывают трудности у учащихся.

Обсуждение продолжили ректор ИрГУПСа Юрий Трофимов, проректор по учебной работе ИГУ Алексей Вокин и директор Центра развития талантов Байкальского банка Татьяна Купянская. Татьяна представила проекты Сбера, направленные на развитие IT-навыков у школьников, студентов и учителей. Независимо от будущей профессии, владение искусственным интеллектом, большими данными, роботизацией и другими передовыми технологиями существенно повышает карьерные перспективы.

Панельная дискуссия «Миграция молодёжи и её влияние на регион» стала продолжением деловой программы. Участники обсудили текущее состояние рынка труда, способы привлечения и удержания молодых специалистов на промышленных предприятиях региона.

Евгения Селезнева, представитель Байкальского банка, проанализировав тему миграции молодёжи, выделила главные причины, заставляющие молодых людей уезжать из родных регионов. Среди них — желание получить качественное образование в крупных городах, найти хорошо оплачиваемую работу, а также иметь доступ к разнообразию культурной и досуговой жизни. Эти выводы подтверждают результаты исследования ВЦИОМ.

Участники дискуссии подчеркнули необходимость увеличения льгот для выпускников школ со стороны региональных университетов. Родители и учителя должны личным примером прививать молодому поколению любовь к родине, а бизнес — развивать социальные программы и создавать больше рабочих мест.

Итогом панельной дискуссии стало предложение комплекса мер, направленных на снижение оттока выпускников школ и вузов из Иркутской области. Эксперты акцентировали внимание на важности развития городской инфраструктуры и реализации проектов, поддерживающих патриотическое воспитание молодёжи. Решение проблемы с общежитиями возможно через строительство межвузовского кампуса в Иркутске.

Основная часть фестиваля «РобоСиб» прошла в «Сибэкспоцентре», где участники смогли оценить зрелищное шоу роботов, принять участие в мастер-классах по робототехнике, соревнованиях и розыгрыше призов.